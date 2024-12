Leipzigs Transferpläne für den Winter

RB Leipzig plant trotz anhaltender Personalsorgen nicht den großen Run auf den Wintertransfermarkt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will man personell nur nachbessern, sollte ein Spieler den Verein verlassen oder sich eine unvorhersehbare Kauf-Gelegenheit ergeben. Stattdessen hegt man bei den Roten Bullen die Hoffnung, dass spätestens zu Jahresbeginn einige Spieler wieder von ihren Verletzungen zurückkehren.

Leipzig musste in der Hinrunde auf diverse Spieler verzichten. So fallen beispielsweise Xavi Simons und David Raum voraussichtlich die restliche Hinrunde über aus. Nichtsdestotrotz konnte man sich aus der jüngsten Krise mit einem 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt und einem 2:0-Erfolg gegen Holstein Kiel in der Bundesliga wieder herauskämpfen.