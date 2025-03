Schnäppchen-Klausel: OM will Rabiot halten

Olympique Marseille würde offenbar gerne zeitnah mit Adrien Rabiot über einen neuen Vertrag sprechen. Grund dafür ist laut ‚RMC‘ die im Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Bis 2026 ist der 29-Jährige zwar noch an OM gebunden, durch die niedrigschwellige festgeschriebene Ablösesumme besteht aber in jeder Transferperiode die Gefahr, dass ein Interessent beim formstarken Mittelfeldspieler ein Schnäppchen wittert.

Bevor konkrete Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung starten, wollen die Verantwortlichen aus Marseille aber noch bis April warten. Dann sei besser abzusehen, in welcher Tabellenregion Olympique am Ende der Saison landet und mit welchen Einnahmen durch die Qualifikation für einen der Europapokalwettbewerbe gerechnet werden kann.