RB: Lange Pause für Schlager

RB Leipzig muss deutlich länger als gedacht auf Xaver Schlager verzichten. Wie der Verein bekanntgibt, fällt der Österreicher noch rund sechs Wochen aus, da er sich aufgrund anhaltender Kniebeschwerden einem Eingriff unterziehen musste. Dem ‚kicker‘ zufolge hatte sich Flüssigkeit im Knie gebildet.

Die Verletzung zog sich Schlager, der Großteile der Hinrunde mit einem Kreuzbandriss verpasst hatte, bei einem Testspiel Anfang Januar zu, damals war der Verein aber noch nicht von einer schlimmeren Verletzung ausgegangen. Trainer Marco Rose muss also weiterhin ohne den 27-Jährigen auskommen, der in dieser Saison überhaupt erst zweimal von Beginn an spielte. Der nächste Rückschlag für Schlager und Leipzig.