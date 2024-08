Frankfurt: Collins-Abgang auf Eis gelegt?

Der Wechsel von Abwehrspieler Nnamdi Collins zum 1. FC Nürnberg gerät ins Wanken. Grund dafür ist laut ‚Sky‘ der bevorstehende Abgang von Willian Pacho (22) bei Eintracht Frankfurt. Der Ecuadorianer steht übereinstimmenden Berichten zufolge für rund 40 Millionen Euro vor dem Transfer zu Paris St. Germain. Grundsätzlich seien die Adler zufrieden mit Collins‘ Entwicklung, weswegen der 20-jährige Innenverteidiger ‚Sky‘ zufolge trotz des heißen Interesses aus Nürnberg bei der SGE bleiben könnte.

Stand jetzt sei ein Verbleib des Youngsters in Frankfurt wahrscheinlicher als ein Abgang diesen Sommer. In Nürnberg hat man die Hoffnung auf die Verpflichtung aber laut ‚Sky‘ noch nicht aufgegeben. Gut möglich also, dass unter Umständen noch einmal Bewegung in die Personalie Collins reinkommt. Sein Vertrag in Frankfurt ist noch bis 2028 gültig. Vergangene Saison absolvierte der von Borussia Dortmund verpflichtete Rechtsfuß zwei Spiele für die SGE-Profis.