Arminia: Voglsammer fehlt bis 2021

Arminia Bielefeld wird noch länger auf Andreas Voglsammer verzichten müssen als zuvor angenommen. Ursprünglich sollte der 28-jährige Angreifer nach der Länderspielpause wieder ins Teamtraining des Bundesligisten einsteigen, doch gegenüber der ‚Bild‘ zerstreut Cheftrainer Uwe Neuhaus jegliche Hoffnung: „Das klappt frühestens in vier oder fünf Wochen, wenn die Bruchstelle in seinem Fuß vollständig verheilt ist.“

Voglsammer hatte sich im August bei einem Testspiel einen Harriss am Mittelfuß zugezogen, musste jedoch nicht operiert werden. Bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit fiel der Sturmpartner von Kapitän Fabian Klos wegen eines Mittelfußbruchs am selben Fuß bereits mehrere Wochen aus.