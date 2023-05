Medien: Kane ist Ancelottis Wunschspieler

„Eine neue Nummer neun? Wir arbeiten daran. Wir werden sehen, was passiert, aber wir werden daran arbeiten, unseren Kader zu verstärken“, sagte Carlo Ancelotti auf der gestrigen Pressekonferenz von Real Madrid über die mögliche Verpflichtung eines neuen Stürmers, „ich möchte aber nicht über Namen reden.“

Das muss der Trainer der Königlichen auch nicht, denn die spanische Sportzeitung ‚as‘ berichtet am heutigen Samstag davon, welcher Spieler es dem 63-jährigen Italiener besonders angetan hat. Dem Bericht zufolge ist Harry Kane von Tottenham Hotspur der Wunschspieler von Ancelotti und dessen Trainerstab.

Drei Gründe würden aus Sicht des Coaches für Kane sprechen: Ancelotti konnte den Stürmer während seiner eigenen Zeit in der Premier League aus nächster Nähe erleben und ist von dessen Qualitäten überzeugt. Zudem befinde er sich mit 29 Jahren im perfekten Fußballer-Alter und konnte zudem Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln.

Transfer im Sommer?

Kanes Vertrag bei Tottenham läuft 2024 aus, im Sommer hätten die Londoner also letztmalig die Chance, eine Ablösesumme zu generieren. Auch der Stürmer selbst soll sich einen Klubwechsel durchaus vorstellen können. Der spanische Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtete am gestrigen Freitag sogar bereits, dass Kane um seine Freigabe gebeten hat. Neben Real wurden auch schon der FC Bayern und Paris St. Germain mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht.