Mittelfeld-Lenker: Eintracht mit Interesse an Ljubicic

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit der Verpflichtung von Dejan Ljubicic, der bei Rapid Wien unter Vertrag steht. Das berichtet der ‚kicker‘ in seiner heutigen Printausgabe. Konkurrenz erhalte die SGE auf dem Transfermarkt vom FC Brentford, der zurzeit in den Zweitliga-Playoffs um Aufstieg in die Premier League kämpft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Eintracht scheint in Ljubicic das fehlende Puzzlestück für ihr Mittelfeld zu sehen. Das ist mit Sebastian Rode (29), Dominik Kohr (26), Djibril Sow (23), Lucas Torró (26) und Stefan Ilsanker (31) zwar bereits gut gefüllt, allerdings verfügt das Quintett über nur begrenzte Qualität im Spielaufbau.

Ljubicic würde also ein neues Element in die Mittelfeld-Rotation von Trainer Adi Hütter einbringen. Der 22-jährige Österreicher ist noch bis 2021 an Rapid gebunden und ist folglich auf dem Markt.

FT-Meinung