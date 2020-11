FC Bayern: Coman gibt Entwarnung

Kingsley Coman droht keine lange Verletzungspause. „Es ist nichts Schlimmes“, äußert sich der Flügelstürmer des FC Bayern gegenüber der ‚Bild‘. Coman verpasste das gestrige Länderspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Finnland (0:2), weil er im Training einen Schlag auf den Knöchel abbekommen hatte.

Bei der Nations League-Partie gegen Portugal am Samstag (20:45 Uhr) wird Coman aber wohl wieder zur Verfügung stehen. Der 24-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und verpasste in Folge eines Syndesmosebandrisses auch den WM-Titel 2018.