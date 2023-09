Liverpool schwärmt von Gravenberch

Beim FC Liverpool freut man sich über Neuzugang Ryan Gravenberch. Mit Blick auf den 21-Jährigen sagt dessen Mitspieler Diogo Jota (26) gegenüber Vereinsmedien: „Ich war natürlich noch nicht dabei und habe erst ein paar Mal mit ihm trainiert, aber man kann schon sehen, welche Qualität er mitbringt und wie gut er auf den Beinen ist. Ich denke, er wird uns in Zukunft weiterhelfen.“

Gravenberch, der zuvor ein Jahr für den FC Bayern spielte, schloss sich den Reds am Deadline Day für 40 Millionen Euro an. An der Anfield Road unterzeichnete der Niederländer ein langfristiges Arbeitspapier.