Draxler fällt wochenlang aus

Paris St. Germain muss in den kommenden Spielen auf Julian Draxler verzichten. Wie der französische Serienmeister mitteilt, fällt der deutsche Nationalspieler mit einer Oberschenkelverletzung aus. Erst nach der Länderspielpause, sprich Mitte November, sei mit seiner Rückkehr zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Draxler stand in der laufenden Saison in sechs Ligue 1-Partien auf dem Platz, dabei gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Tore. Nun wird er mindestens die Partien gegen Nantes und Rennes sowie in der Champions League bei Basaksehir und RB Leipzig verpassen. Zudem muss der 27-Jährige wohl die Länderspiele gegen Tschechien, die Ukraine und Spanien ausfallen lassen.