Unnerstall verlässt Eindhoven

Der ehemalige Bundesligakeeper Lars Unnerstall wird die PSV Eindhoven mit seinem Vertragsende am Saisonende verlassen. Dies gibt der niederländische Erstligist offiziell bekannt. Den 30-jährigen Schlussmann zieht es innerhalb der Eredivisie zum FC Twente.

Unnerstall war 2018 von VVV-Venlo nach Eindhoven gewechselt und mauserte sich in der vergangen Spielzeit zum Stammkeeper. In der aktuellen Saison hat der Ex-Schalker allerdings größtenteils das Hintersehen gegen Leipzig-Leihgabe Yvon Mvogo und kommt lediglich in Pokalspielen zum Einsatz.