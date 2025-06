Perisic flirtet mit Barcelona

Ivan Perisic könnte noch einmal einen großen Schritt in seiner Karriere machen. Nach exklusiven FT-Informationen ist der FC Barcelona am 36-jährigen Mittelfeldspieler von der PSV Eindhoven interessiert. Zwischen dem 144-fachen Nationalspieler und Barça-Coach Hansi Flick haben bereits Gespräche stattgefunden.

Der Kroate stand in der vergangenen Saison bei der PSV Eindhoven unter Vertrag und wurde trotz seines fortgeschrittenen Alters zum absoluten Leistungsträger für die Niederländer. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 39 Spielen 27 Scorer (16 Tore, elf Assists). In Eindhoven würde man gerne mit Perisic verlängern, der ehemalige Dortmunder scheint aber die aktuelle Vertragsverlängerung auszusitzen, um auf die Katalanen zu warten.