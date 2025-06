Wolfsburg präsentiert Hasenhüttl-Nachfolger

Mit Verspätung ist der VfL Wolfsburg auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter fündig geworden. Der Bundesligist verkündet offiziell, dass Paul Simonis ab sofort das Zepter in die Hand nimmt. In der Autostadt unterschreibt der 40-Jährige einen bis 2027 datierten Vertrag.

Simonis wechselt von den Go Ahead Eagles nach Wolfsburg. Berichten zufolge fließt eine überschaubare Ablösesumme aus Deutschland in die Niederlande.

Beim VfL tritt der niederländische Fußballlehrer, der die Eagles in der abgelaufenen Saison überraschend zum Pokalsieg führte, die Nachfolge des entlassenen Ralph Hasenhüttl an.

Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Peter Christiansen erklärt: „Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Paul arbeitet in allen Bereichen sehr detailliert, er hat inhaltlich und strukturell die gleichen Vorstellungen und Ideen, wie wir künftig auf dem Platz auftreten wollen und den VfL Wolfsburg mit frischen Impulsen neu ausrichten und zugleich in seiner Entwicklung konsequent voranbringen möchten – von den Profis bis in den Nachwuchsbereich. Paul bringt zudem viel Energie und eine große Leidenschaft mit.“

Simonis betont, er könne „es kaum erwarten, diese Herausforderung anzunehmen und mit der Mannschaft, dem Staff und dem Umfeld zu arbeiten. Es waren sehr gute und sehr umfassende Gespräche auf hohem Niveau, die ich mit Peter Christiansen, Sebastian Schindzielorz und auch mit Sebastian Rudolph geführt habe. Das hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass diese Entscheidung der richtige Schritt ist.“