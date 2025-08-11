EL-Teilnahme: Entscheidung bei Lyon und Palace gefallen

Olympique Lyon darf in der kommenden Saison an der Europa League teilnehmen. Wie der Ligue 1-Klub offiziell mitteilt, hat der Internationale Sportgerichtshof CAS die Teilnahme der Franzosen am internationalen Wettbewerb bestätigt. Dadurch ist gleichzeitig Crystal Palace mit der Berufung vor dem CAS gescheitert. Somit werden die Londoner in dieser Saison, wie von der UEFA verordnet, an der Conference League teilnehmen. Stattdessen wird Nottingham Forest den Platz von Palace in der Europa League einnehmen.

Dem Team von Trainer Oliver Glasner wurde nach dem Gewinn des FA Cups, der zur Europa League-Teilnahme berechtigt, vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die UEFA sah einen Verstoß gegen die Wettbewerbsordnung, da auch Olympique Lyon am selben Wettbewerb teilnimmt und zur selben Mehrheitsgesellschaft zählt. Nach dem verhinderten Zwangsabstieg von Lyon erhielten die Franzosen den Vorzug vor den Engländern bei der EL-Teilnahme. Palace wird trotz des bestätigten Urteils weitere rechtliche Möglichkeiten prüfen.