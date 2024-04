33 Millionen: Hall bleibt in Newcastle

Lewis Hall darf sich endgültig als Spieler von Newcastle United sehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, greift die Kaufpflicht im Leihvertrag zwischen den Magpies und dem FC Chelsea, da Hall alle leistungsbezogenen Paramater erfüllt hat.

Chelsea darf sich nun über einen warmen Geldregen freuen: Laut Romano fließen stolze 33 Millionen Euro Ablöse für den 19-jährigen Linksverteidiger nach London. Hall ist in Newcastle nur Ergänzungsspieler, kommt in der laufenden Saison gerade einmal auf elf Prozent der möglichen Spielminuten in der Premier League.