Alles klar: Eintracht kauft Theate

Die Festverpflichtung von Arthur Theate (24) ist in trockenen Tüchern. Wie unter anderem die ‚Bild‘ berichtet, wurde eine entsprechende Klausel im Leihvertrag des Verteidigers aktiviert. Diese griff nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen.

Eintracht Frankfurt überweist 13 Millionen Euro an Stade Rennes, vier weitere Millionen sind an Boni geknüpft. Theates Vertrag am Main läuft nun bis 2029. Unter Dino Toppmöller ist der belgische Nationalspieler, der innen und links agieren kann, unumstrittene Stammkraft, kommt auf 26 Pflichtspieleinsätze.

Einziger Makel: Theate flog in der laufenden Saison schon zweimal vom Platz. Am heutigen Sonntag empfängt die SGE den VfL Wolfsburg. Theate dürfte beim Tabellendritten wieder in der Startelf stehen, dann erstmals nicht als Leihspieler.