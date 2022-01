Serbischer Unternehmer kauft Southampton

Der FC Southampton hat einen neuen Besitzer. Dragan Solak, Gründer der United Group und Hauptinvestor von Sport Republic, erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung bei den Saints und übernimmt das Zepter beim Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl. Der serbische Kabelfernseh-Mogul löst damit Gao Jisheng ab. Seit 2017 stand der chinesische Unternehmer an der Spitze des Premier League-Klubs.

Aus sportlicher Sicht könnte es für Southampton besser laufen. Derzeit befinden sich die Saints auf Rang 14. Ob durch die Übernahme des Klubs auch zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Mannschaft auf dem Winter-Transfermarkt zu verstärken, ist ungewiss.

A new era at #SaintsFC 😇



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.