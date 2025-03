Kiel: Wechselt Holtby in die Wüste?

Verschlägt es Lewis Holtby im Anschluss an seinen Abschied von Holstein Kiel im Sommer in wärmere Gefilde? Über einen möglichen Karriereherbst in Dubai sagte der 34-Jährige im ‚NDR Sportclub‘: „Das ist ein sehr schöner Ort, da könnte man auch gerne kicken.“ Grundsätzlich hat der Mittelfeldspieler vor, „noch einmal etwas Neues zu machen“ nach insgesamt vier Jahren bei den Störchen: „Ich bin offen für viele Dinge. Wir sind sehr gespannt, was da kommt, aber bis dahin ist ja noch Zeit. Ronaldo spielt auch bis 40. Ich fühle mich gut und weiß diese Karriere sehr zu schätzen. Deswegen schmeiße ich sie nicht einfach weg.“

Kiel hatte am Sonntag den Abschied seines Kapitäns mit dessen Vertragsablauf zum Saisonende recht früh verkündet. Für Holtby eine Herzensangelegenheit: „Es war mir wichtig, den Verein schon frühzeitig mit in meine Pläne einzubeziehen und so für alle Klarheit zu schaffen. Damit können wir alle das Thema beiseiteschieben und uns bis zum Saisonende voll und ganz auf unser großes gemeinsames Ziel fokussieren.“ Verabschieden würde sich der Linksfuß am liebsten mit dem Kieler Klassenerhalt. Der Nordklub nimmt bei Holtby (102 Spiele für Kiel) trotz zahlreicher Karrierestationen im In- und Ausland einen ganz besonderen Platz ein: „Wenn ich im Sommer Adieu sage, werde ich diesen Verein für immer als eine der schönsten Stationen in meiner Karriere in Erinnerung behalten.“