Sporting tütet 19-Millionen-Deal ein

Sporting Lissabon hat am späten Montagabend noch mächtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Hauptstädter haben Conrad Harder vom FC Nordsjaelland für 19 Millionen Euro verpflichtet. Der Mittelstürmer unterzeichnet bis 2029 bei den Portugiesen.

Dem 19-Jährigen gelang in der vergangenen Spielzeit der Durchbruch bei seinem dänischen Ex-Arbeitgeber. In der laufenden Saison steuerte Harder in sieben Ligapartien zwei Tore und drei Assists bei. Ab sofort geht er in Portugal auf Torejagd.