Everton: Tosun lehnt Wechsel ab

Cenk Tosun (30) will den FC Everton trotz geringer Einsatzzeiten nicht im Winter verlassen. Berater Erkut Sögüt erklärt gegenüber ‚The Athletic‘: „Cenk will nicht im Januar gehen. Er hat noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison und möchte etwas zurückgeben. Er hat das Gefühl, dass er etwas beitragen kann und ist nicht der Typ, der nur auf der Bank sitzt und glücklich ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tosun war im Sommer von seiner Leihe bei Besiktas nach England zurückgekehrt, verpasste den Saisonstart dann verletzungsbedingt. Unter Everton-Trainer Rafa Benítez kam der in Wetzlar geborene Stürmer seither erst zu sechs Einsatzminuten. Sögüt betont: „Er hatte Pech mit Verletzungen [...], aber jetzt ist er wieder voll fit und nimmt an allen Trainingseinheiten teil. Cenk und seine Familie sind glücklich in England. Er möchte bleiben.“