Burnley-Topscorer Foster nimmt sich Auszeit

Der FC Burnley muss mitten im Abstiegskampf der Premier League auf Topscorer Lyle Foster verzichten. Wie der Klub bekanntgibt, nimmt sich der Stürmer für die Behandlung seiner mentalen Gesundheit eine Auszeit vom Fußball. Foster hatte bereits die zurückliegenden drei Partien für den Tabellen-19. der Premier League wegen einer nicht näher bezeichneten Erkrankung verpasst.

Mit drei Treffern und zwei Assists in sieben Partien ist der Stürmer eigentlich lebensnotwendig für das Team von Trainer Vincent Kompany. Der belgische Coach hat für Fosters Auszeit jedoch vollstes Verständnis: „Jetzt tun wir alles, was wir können, um ihn so schnell wie möglich an einen Ort zu bringen, an dem er das tun kann, was ihm am meisten Spaß macht, nämlich Fußball spielen. Denn das wird sich hoffentlich in Zukunft auch positiv auf sein geistiges Wohlbefinden auswirken. Besonders in England ist die Unterstützung des psychischen Wohlbefindens auf einem sehr hohen Niveau.“