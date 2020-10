Werder: Keine Sorgen um Reservist Chong

Bei Werder Bremen bleiben sie angesichts der bislang überschaubaren Einsatzzeit von Leihspieler Tahith Chong (20) tiefenentspannt. „Tahith ist nah dran an der Mannschaft. Weder bei uns noch bei Manchester United besteht die Sorge, dass er zu wenig Spielzeit bekommt“, betont Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz im Gespräch mit der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Chong den Bremern noch richtig Freude bereiten, daran hat der Ex-Profi keinerlei Zweifel: „Die Zeit wird dafür reichen. Man sieht ja jetzt schon Entwicklungsschritte bei ihm“, sagt Fritz über den niederländischen Außenstürmer. Seit seinem Leihtransfer von Manchester United an die Weser absolvierte Chong nur 81 Spielminuten in drei Bundesliga-Partien. In seinen 44 Pokal-Minuten gegen Carl Zeiss Jena gelang ihm immerhin schon ein Tor.