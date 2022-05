Die Eintracht-Aufstellung gegen West Ham

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in London steht die Tür zum Europa League-Finale weit offen für Eintracht Frankfurt. Einmal noch alles raushauen und den Vorsprung gegen West Ham United verteidigen, dann spielt die SGE am 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla.

Die Elf von Trainer Oliver Glasner kann im heimischen Stadion nahezu in Bestbesetzung antreten. Nur Offensivmann Jesper Lindström muss mit einem lädierten Oberschenkel im Rückspiel zuschauen. Für ihn kommt Jens Petter Hauge zum Einsatz. Ansonsten kann die SGE aus dem Vollen schöpfen.

Here's how we line up for the second leg of our Europa League semi-final in Frankfurt...#UEL | #SGEWHU pic.twitter.com/vjwylpbPvm