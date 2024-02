Youngster im Nacken: Ten Hag erhöht Druck auf Antony

Erik ten Hag nimmt seinen 95 Millionen Euro-Neuzugang Antony in die Pflicht. Auf einer Pressekonferenz kommentierte der Trainer von Manchester United die Scorer-Flaute des Brasilianers: „Er muss etwas beweisen und das wird er auch tun. Und er hat großes Potenzial. Er hat es in letzter Zeit nicht gezeigt, aber ich weiß, was er für ein Talent hat. Es geht für ihn darum, sein Talent zu beweisen.“

Gleichzeitig sitzen Antony, dem in 19 Partien in der laufenden Premier League-Saison noch keine einzige Torbeteiligung gelang, zwei Youngster im Nacken: „Es gibt Konkurrenz und jetzt muss er sich auf dem Trainingsplatz zeigen. Das müssen aber auch andere, weil wir dort Möglichkeiten haben. (Amad, Anm. d. Red.) Diallo, der von einer Verletzung zurückkehrt macht das im Training gut. Omari Forson macht sich auch gut“, legt Ten Hag nach. Für den Brasilianer, der heute seinen 24. Geburtstag feiert, wird es also nicht gerade leichter in Manchester. In der gerade laufenden Partie gegen den FC Fulham hat Forson den Vorzug erhalten.