Buffon: Parma-Rückkehr bahnt sich an

Gianluigi Buffon steht künftig wohl eine Liga tiefer zwischen den Pfosten. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 43-jährige Schlussmann unmittelbar vor einer Rückkehr zu Parma Calcio. Für den Serie A-Absteiger lief der Italiener bereits zwischen 1994 und 2001 auf, ehe er sich für knapp 53 Millionen Euro Ablöse Juventus Turin anschloss.

In Turin entwickelte sich der Schlussmann zu einer Vereinslegende und feierte mit der Alten Dame zehn Meisterschaften sowie fünf Pokalsiege. Im Mai kündigte der Weltmeister von 2006 an, dass er den Verein nach 20 Jahren – nur unterbrochen von einem einjährigen Intermezzo bei Paris St. Germain – am Saisonende verlassen wird.