Cuisance: Bayern-Wechsel „war vielleicht zu früh“

Michaël Cuisance geht bei einem Blick auf seine bisherige Karriere hart mit sich ins Gericht. Über seinen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern im Jahr 2019 sagt der 24-Jährige in der ‚Bild‘: „Im Nachhinein weiß man immer mehr und vielleicht war es noch zu früh für so einen Wechsel. Zu der Zeit haben große Spieler mit großen Namen auf meiner Position gespielt.“ In der Mittelfeldzentrale war an Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Javi Martínez, Thiago und Corentin Tolisso für Cuisance kein Vorbeikommen. Nach nur 13 Einsätzen ging es für den einstigen Acht-Millionen-Einkauf zum FC Venezia nach Italien.

Der italienische Zweitligist verlieh Cuisance diesen Sommer nach Deutschland zum VfL Osnabrück. Beim Zweitligaschlusslicht ist der Franzose gesetzt und machte bisher zehn Partien (zwei Treffer). „Der Fußball und das Leben zeigen dir, dass es auch schnell in eine andere Richtung gehen kann“, sagt Cuisance offen, „ich weiß nun: Dass ich nicht in der Champions League spiele, sondern in der 2. Bundesliga. Es ist meine eigene Verantwortung.“ Der Linksfuß will sich bei den Niedersachsen wieder für höhere Aufgaben empfehlen: „Mein Ziel ist es jedenfalls, erneut in der Bundesliga zu spielen.“