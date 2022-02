Anderlecht will Zirkzee halten

Der RSC Anderlecht würde Joshua Zirkzee (20) gerne auch über die laufende Saison in der Mannschaft behalten. Die Belgier wollen laut ‚La Dernière Heure‘ versuchen, die Leihgabe vom FC Bayern von einem Verbleib zu überzeugen. Eine Kaufoption besitzt RSC allerdings nicht, dementsprechend ist der Klub von Trainer Vincent Kompany auf eine Einigung mit den Bayern angewiesen.

Zirkzee ist mit 14 Toren und acht Assists aus 31 Partien in bestechender Form. Da die Belgier nicht in der Lage sind, hohe Ablösesummen zu zahlen, wird dem Bericht zufolge eine Verlängerung des Leihgeschäfts angepeilt. Realistisch wäre dies allerdings nur, wenn sich Anderlecht für den europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifiziert, so die Brüssler Boulevardzeitung.