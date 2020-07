Gomes vor Lille-Wechsel

Die Zukunft von Angel Gomes liegt offenbar in der französischen Ligue 1. Laut ‚Sky‘ befindet sich der 19-Jährige in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit dem OSC Lille und soll in Kürze einen langfristigen Vertrag bei den Doggen unterzeichnen. Der Teenager ließ seinen Kontrakt bei Manchester United auslaufen und kann ablösefrei den Verein wechseln.

Am Offensivtalent hatten gleich mehrere Klubs ihr Interesse angemeldet, darunter auch Borussia Dortmund sowie Borussia Mönchengladbach. In der abgelaufenen Premier League-Saison kam Gomes für die Profimannschaft zu fünf Kurzeinsätzen. Bei seinem künftigen Klub erhofft sich der englische U20-Nationalspieler deutlich mehr Spielzeit.