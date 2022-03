Atlético: Neuzugang von Barça?

Atlético Madrid würde sich im Sommer offenbar gerne beim FC Barcelona bedienen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge haben die Rojiblancos ein Auge auf Sergi Roberto geworfen. Der Vertrag des 30-Jährigen in Katalonien läuft zum Saisonende aus, das Eigengewächs der Blaugrana könnte darum ablösefrei auf den Markt kommen.

Auf ein Angebot zur Verlängerung wartet Roberto bis heute. Entsprechend deutet sich eine Trennung im Sommer an. Der Allrounder, in dieser Saison in zwölf Pflichtspielen für Barcelona im Einsatz, fällt seit Ende November mit einer Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich erst Anfang April auf den Rasen zurückkehren.