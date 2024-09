Werder-Abschied: Heiße Spur bei Keïta

Der SV Werder Bremen hat womöglich einen Abnehmer für den aussortierten Naby Keïta gefunden. Wie ‚Guardian‘-Reporter Ed Aarons berichtet, befindet sich der 29-jährige Mittelfeldspieler mit dem türkischen Erstligisten Basaksehir in Gesprächen über einen Wechsel. Bei Werder hat Keïta keine Zukunft mehr. Das Tischtuch zwischen dem Rechtsfuß und den Norddeutschen ist zerschnitten. An Werder ist Keïta noch bis 2026 gebunden.

Dass angesichts der Verhandlungen mit Basaksehir ein Abschied in Stein gemeißelt ist, ist jedoch nicht zu erwarten. Wie Aarons weiter vermeldet, scheiterte zuvor ein Transfer zum englischen Zweitligisten AFC Sunderland an unterschiedlichen Vorstellungen. Möglich, dass der ehemalige Liverpool-Profi nach wie vor ein üppiges Salär einfordert. In der Türkei hat das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet, genügend Zeit für Verhandlungen also.

In Bremen wäre man jedenfalls froh, den Fehleinkauf von der Gehaltsliste streichen zu können. Mit hohen Erwartungen war Keïta im vergangenen Sommer von den Reds ablösefrei an die Weser gewechselt. Doch bei den Grün-Weißen bekam der Mittelfeldspieler sportlich kein Bein auf den Boden und stand in lediglich 107 Minuten für Werder auf dem Platz.