Rostock an Cestic interessiert

Hansa Rostock denkt über die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers nach. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Ostseestädter in diesem Zusammenhang ein Auge auf Sava-Arangel Cestic vom 1. FC Köln geworfen. Der Kontrakt des 20-Jährigen bei den Rheinländern läuft noch bis 2024.

Allerdings wurde Cestic zuletzt eine Luftveränderung nahegelegt. In der laufenden Saison schaffte der Abwehrmann noch kein einziges Mal den Sprung in den Spieltagskader der Profis und kommt stattdessen lediglich auf 16 Regionalliga-Einsätze in der Kölner U21. Rostock kämpft in der zweiten Liga gegen den Abstieg und will sich für die Rückrunde rüsten.