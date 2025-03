City: Abnehmer für Phillips in Sicht?

Kalvin Phillips könnte nach mehreren sportlich schwierigen Jahren zurück zu seinen Wurzeln kehren. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht eine mögliche Rückkehr zu Leeds United für den bei Manchester City aussortierten Mittelfeldspieler im Raum. Leeds-Scouts verfolgen demnach die Entwicklung des 29-Jährigen, der aktuell von den Skyblues an Aufsteiger Ipswich Town verliehen ist. Für die Tractor Boys bestritt der Sechser in dieser Saison insgesamt 19 Pflichtspiele.

Unter der Anzeige geht's weiter

An City ist Phillips noch bis 2028 gebunden. Das Team von Trainer Pep Guardiola hatte den Rechtsfuß 2022 für 49 Millionen Euro aus Leeds losgeeist. Nach nur 16 Spielen in den ersten zwei Jahren für die Citizens ging es für Phillips per Leihe für ein halbes Jahr zu West Ham United, im vergangenen Sommer folgte der Schritt nach Ipswich. Das kolportierte Preisschild für den 31-fachen englischen Nationalspieler liegt demnach bei 30 Millionen Euro.