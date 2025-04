Ehrgeizige Ziele: Folgt Schmidt auf Farke?

Daniel Farke steht trotz des souveränen Aufstiegs in die Premier League vor einer ungewissen Zukunft bei Leeds United. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, ist am heutigen Montagnachmittag ein Treffen zwischen dem Coach der Peacocks und dem Klubvorsitzenden Paraag Marathe geplant. Dieser leitet das Konsortium aus etwa 100 Investoren und hat das letzte Wort in der Trainerfrage. Farke muss laut dem Bericht überzeugend darlegen, wie er die kommende Saison in der Eliteliga erfolgreich bestreiten möchte. Die Ziele der Eigentümer, zu denen unter anderem auch Red Bull gehört, sind sehr ehrgeizig: Der dreimalige englische Meister soll mittelfristig zu einem Top10-Klub in England aufsteigen, zudem soll das Stadion vergrößert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Parallel seien bereits erste Sondierungsgespräche mit alternativen Kandidaten für den Trainerposten geführt worden, wie der ‚Guardian‘ erfahren hat. Unter anderem soll sich die Klubführung dabei mit Giovanni van Bronckhorst, Roger Schmidt und Davide Ancelotti, dem Sohn von Real Madrid-Trainer Carlo und seinem Assistenten im Bernabéu, ausgetauscht haben. Farke indes gibt sich im Vorfeld des Gesprächs betont gelassen, nennt die aktuellen Spekulationen „nicht überraschend, denn ich wusste genau, für welchen Klub ich unterschrieben habe. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Trainer Leeds in den letzten 20 Jahren hatte, aber normalerweise ist es eine gute Leistung, wenn man es drei Monate lang aushält“.