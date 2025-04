Leeds-Aus droht: Farke kämpferisch

Daniel Farke sieht seine Zukunft weiter bei Leeds United. Der Aufstiegscoach habe mit seiner Mannschaft noch viel vor, wie der 48-Jährige im Anschluss an den überzeugenden 4:0-Sieg gegen Bristol City am gestrigen Montagabend gegenüber ‚Sky Sports‘ bekräftigte: „Ich habe immer darüber gesprochen, warum ich hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben habe. Ich wollte das Schiff stabilisieren und den Verein wieder mit seinen Fans und seiner Mannschaft vereinen. Ich wollte Werte schaffen und diesen Verein zurück in die Premier League bringen. Als Nächstes muss er sich als fester Bestandteil der Premier League etablieren, denn ehrlich gesagt gehört er dorthin.“ Der Kontrakt des ehemaligen Gladbach-Trainers in Leeds läuft noch bis 2027.

In den vergangenen Tagen wurde von verschiedenen Medien berichtet, dass die Verantwortlichen der Peacocks mit dem Gedanken spielen, den deutschen Trainer trotz des überzeugenden Aufstiegs in die Premier League noch vor der neuen Saison im englischen Oberhaus zu ersetzen. Grund seien Zweifel an Farkes Tauglichkeit als Premier League-Coach. Das für Montagnachmittag geplante Gespräch mit dem Klubvorsitzenden Paraag Marathe, in dem der gebürtige Sauerländer seinem Boss überzeugend darlegen sollte, wie er die kommende Saison in der Eliteliga erfolgreich bestreiten möchte, habe bisher noch nicht stattgefunden. „Im Moment geht es nicht um Gespräche oder die Premier League oder die nächste Saison. Jetzt geht es nur um diesen besonderen Tag, einen der wichtigsten Tage in der Geschichte dieses Vereins“, so Farke am Rande der Feierlichkeiten.