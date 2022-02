Shaqiri: „Ich wollte Frankreich verlassen“

Xherdan Shaqiri hat sich zu den Gründen für seinen Wechsel zu Chicago Fire in die MLS geäußert. „Die Liga wird besser und besser. Meiner Meinung nach ist es eine gute Liga. Ich wollte Frankreich verlassen und die Chance kam“, erklärte der 30-jährige Flügelspieler bei seiner offiziellen Vorstellung in Chicago. Sportdirektor Georg Heitz, mit dem Shaqiri laut eigener Aussage schon länger in Kontakt stand, und die Überzeugung vom sportlichen Projekt erleichterten die Entscheidung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Shaqiri Olympique Lyon angeschlossen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Der Frust über seine Reservistenrolle und der schon bestehende Kontakt zu Heitz ermöglichten schließlich den schnellen Wechsel in die MLS, in der Shaqiri neu angreifen und erfolgreich Fußball spielen möchte.