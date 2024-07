EM-Fahrer Buksa verlässt Lens

Adam Buksa geht ab sofort in Dänemark auf Torejagd. Der polnische EM-Teilnehmer verlässt den RC Lens und unterschreibt beim FC Midtjylland. Die Dänen statten den 1,91 Meter großen Mittelstürmer mit einem bis 2028 datierten Arbeitspapier aus.

In der vergangenen Saison spielte Buksa auf Leihbasis für Antalyaspor auf. Für die Türken erzielte der treffsichere Linksfuß in 33 Ligaspielen 16 Tore und empfahl sich so für den festen Wechsel nach Midtjylland. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach vier Millionen Euro.