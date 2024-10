Real: Ancelotti reagiert auf Bellingham-Flaute

Real Madrid-Trainer Carlo Ancelotti stärkt seinem Mittelfeld-Star Jude Bellingham (21) den Rücken. Auf der Pressekonferenz vor dem Clásico gegen den FC Barcelona (Samstag, 21 Uhr) erläuterte der Italiener, dass kein Grund zur Panik bestehe, nur weil Bellingham momentan keine Tore schießt. „Er ist in einem guten Zustand. Seine Tore sind für uns nicht wichtig“, so Ancelotti gegenüber den Journalisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 65-Jährige betonte, welchen Mehrwert Bellingham seinem Team gebe und ergänzte: „Seine Qualitäten sind andere. Er weiß, wie wichtig er für unser Spiel ist.“ In der vergangenen Saison war Bellingham neben Vinicius Junior (24) einer der Hauptverantwortlichen für den Champions League-Triumph der Königlichen – auch aufgrund seiner Torgefahr. In 42 Partien traf er 23 Mal, in der aktuellen Saison ist er noch torlos.