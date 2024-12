Bayern hat größere Ziele: Zaragoza bald ganz weg?

Bryan Zaragoza (23) ist nicht sicher, dass er nochmal zum FC Bayern zurückkehren wird. Im Interview mit ‚Diario de Navarra‘ lässt der an CA Osasuna verliehene Profi durchblicken, sich einen dauerhaften Verbleib in Pamplona vorstellen zu können: „Es wird sich zeigen. Es bleiben noch fünf oder sechs Monate. Abhängig von der Situation des Vereins wird geprüft, ob ich dieses Jahr, nächstes Jahr oder wann immer ich zurückkehren kann. Wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder in Osasuna zu spielen, werde ich mir das genau ansehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass es überhaupt zum Wechsel nach Osasuna kam, war Braulio Vázquez Benítez zu verdanken. Zaragoza stand in Verhandlungen mit einem anderen Verein bereits kurz vor dem Durchbruch, da funkte Osasunas Sportdirektor dazwischen. „Es ging sehr schnell. Braulio hat mit den Bayern gesprochen und sie haben ihm gesagt, dass ich schon fast mit einem Verein abgeschlossen habe. Er rief mich an, um mir von dem Projekt zu erzählen. Nach einer Weile unterhielten wir uns wieder. Er sagte mir, dass er alles abschließen würde, wenn ich einverstanden wäre. Ich sagte ja, er solle mir die Tickets für die Reise nach Pamplona schicken“, plaudert der flinke Dribbler aus dem Nähkästchen.

An die Bayern ist Zaragoza noch langfristig bis 2029 gebunden. Große Pläne verfolgt man an der Säbener Straße nicht mehr mit dem spanischen Nationalspieler. Stattdessen durchforstet man den Markt nach anderen Außenbahnspielern. Im Fokus unter anderem: Jamie Gittens (20/Borussia Dortmund) und Nico Williams (22/Athletic Bilbao).