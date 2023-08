FC Bayern: Der Plan bei Kalulu

Das Interesse des FC Bayern an Pierre Kalulu nimmt konkretere Züge an. Wie ‚RMC‘ berichtet, schwebt dem deutschen Rekordmeister ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption für den Verteidiger vom AC Mailand vor. ‚Calciomercato.com‘ zufolge haben die Italiener dem 23-Jährigen ein Preisschild in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro verpasst.

Kalulu könnte bei den Münchnern den immer wahrscheinlicher werdenden Abgang von Benjamin Pavard kompensieren. Der 27-jährige Franzose ist sich schon länger mit Inter Mailand einig, lediglich die Bayern selbst haben einem Transfer noch nicht final zugestimmt. Wechselt Kalulu an die Säbener Straße, ist für Pavard die Bahn frei.