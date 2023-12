Inter: Lautaro winkt Mega-Vertrag

Inter Mailand will langfristig mit Lautaro Martínez (26) verlängern. Giuseppe Marotta, Vorstandsvorsitzender der Nerazzurri, sagte am Rande einer Preisverleihung: „Wollen wir ihn behalten? Natürlich. Wir versuchen sogar, um weitere fünf Jahre zu verlängern. Wir verhandeln. Das Gute ist, dass er ein großes Zugehörigkeitsgefühl hat und das ist in diesen Zeiten eine nicht unbedeutende Eigenschaft.“

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hofft Inter darauf, die Verlängerung bis Anfang Januar eingetütet zu haben. Lautaro soll seinen Kontrakt bis 2028 ausdehnen und künftig rund sieben Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Damit würde der Argentinier, der aktuell auch den Kapitänsposten bekleidet, zum Topverdiener der Mannschaft aufsteigen. Der Weltmeister von 2022 spielt seit 2018 für die Modestädter und war in 257 Einsätzen bislang an 156 Treffern direkt beteiligt.