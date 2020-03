CR7 & Ramos lockten: Lewandowski über die Versuchung Madrid

Ende August verlängerte Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig bis 2023. Immer wieder aufflammenden Gerüchten um einen Wechsel zu Real Madrid erteilte der Pole damit eine Absage. Im Interview mit der ‚Sport‘ erinnert sich Lewandowski zurück.

Im Frühjahr 2017 beispielsweise, nach einem Champions League-Duell mit Real, waren es Kapitän Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo, die den Bayern-Stürmer baten, er müsse „für uns spielen“.

„Maximales Niveau erreicht“

„Ja“, bestätigt Lewandowski diese Begegnung, schiebt aber sogleich hinterher, warum es ihn nicht traurig macht, in München geblieben zu sein: „Man kann in die spanische Liga oder in jedes andere Land, zu irgendeinem großen Verein gehen, aber für mich ist das nicht das Wichtigste. Dort, wo ich bin, habe ich mein maximales Niveau erreicht und will es auch weiterhin so gut machen.“

Das gelingt Lewandowski, von der Corona-Zwangspause einmal abgesehen, in dieser Saison so gut wie nie: 39 Tore stehen nach 33 Pflichtspieleinsätzen auf seinem Konto. Beim FC Bayern ist der 31-Jährige rundum zufrieden.

„Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt, ich weiß, dass ich hier glücklich sein kann. Was wir haben, ist von sehr hohem Standard, von der Mannschaft bis zum Trainingsgelände. Alles ist einfacher, wenn man in einem Klub wie diesem spielt.“