FCA: Mbuku denkt an Frankreich-Verbleib

Nathanaël Mbuku könnte auch in der kommenden Spielzeit in Frankreich auflaufen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato kann sich der 22-Jährige einen Verbleib bei der AS St. Étienne vorstellen. Eine erneute Leihe ist auch aus Sicht des Zweitligisten ein denkbares Szenario.

Abzuwarten bleibt, wie der Stammklub FC Augsburg mit Mbuku plant. Der Bundesligist hatte den Stürmer im Januar 2023 ablösefrei von Stade Reims verpflichtet. Im vergangenen Januar folgte die Leihe nach St. Étienne, wo Mbuku in 21 Einsätzen vier Tore erzielte. Sein Vertrag in Augsburg ist noch bis 2027 datiert.