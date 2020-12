Nizza bestätigt Vieira-Entlassung

Der OGC Nizza hat die Trennung von seinem Chefcoach Patrick Vieira verkündet. Die Nachfolge des 44-jährigen Franzosen tritt sein bisheriger Co-Trainer Adrien Ursea an. Am Sonntag tritt der Tabellen-11. der Ligue 1 bei Stade Reims an.

Vieira hatte zur Saison 2018/19 bei Nizza begonnen und den Verein von der Côte d’Azur von Vorgänger Lucien Favre übernommen. Am gestrigen Donnerstag verloren die Franzosen mit 2:3 bei Bayer Leverkusen und schieden aus der Europa League aus. Es war die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie.