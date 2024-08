HSV: Wechsel-Verbot für Königsdörffer

Der Hamburger SV hat Ransford Königsdörffer das Vertrauen ausgesprochen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wurde der variabel einsetzbare Offensivspieler bei den HSV-Bossen mit dem Wunsch nach einer Luftveränderung vorstellig, welcher postwendend abgelehnt wurde. Trainer Steffen Baumgart plant fest mit dem 22-Jährigen, der seit dem Trainerwechsel bei den Rothosen im Frühjahr deutlich mehr Spielzeit erhält. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Unter Vorgänger Tim Walter stagnierte Königsdörffer in seiner Entwicklung, weswegen er der ‚Sport Bild‘ zufolge bereits vergangenen Winter auf einen Leih-Abschied aus der Hansestadt drängte. Nach der Übernahme von Baumgart avancierte der schnelle Rechtsfuß jedoch zum Stammspieler. In insgesamt 69 Spielen für die Rothosen gelangen dem Offensivspezialisten 20 Scorerpunkte (15 Tore, fünf Assists). Zuletzt erzielte er beide Tore beim wichtigen Auftaktsieg am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln (2:1).