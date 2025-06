Hoffenheim kämpft um Toptalent Hyrylainen

Die TSG Hoffenheim will ihr Talent Luka Hyrylainen langfristig binden. Laut ‚Sky‘ haben die Kraichgauer dem 20-Jährigen bereits ein Vertragsangebot bis 2029 vorgelegt. In der abgelaufenen Saison war der Finne an den SSV Ulm verliehen und überzeugte dort mit starken Leistungen, absolvierte 29 Pflichtspiele für die Spatzen. Damit hat der 1,99 Meter große Sechser auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht.

Wie der Bezahlsender berichtet, haben der Hamburger SV, Espanyol Barcelona und andere Teams die Fühler nach Hyrylainen ausgestreckt. Der Rechtsfuß möchte seine Entscheidung jedoch erst nach der U21-Europameisterschaft treffen. Sollte er eine Verlängerung seines Kontrakts ablehnen, wäre die TSG bei nur einem Jahr Restlaufzeit bereit für einen Verkauf.