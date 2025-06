HSV: Neuer Flügelspieler aus Dänemark?

Der Hamburger SV hat eine mögliche Verstärkung für die Offensive etwas weiter nördlich ausgemacht. Wie das ‚Tipsbladet‘ berichtet, zählt der Bundesliga-Aufsteiger zum Interessenkreis um Sérginho vom dänischen Erstligisten Viborg FF. Der 24-jährige Rechtsaußen verfügt über einen bis 2026 datierten Vertrag, liebäugelt aber mit einem Wechsel. Neben dem HSV haben auch Olympique Marseille, der OSC Lille und Trabzonspor ihre Visitenkarte abgegeben.

Als Preisschild für Sérginho, der in der abgelaufenen Saison mit 20 Torvorlagen und sechs Treffern Topscorer seines Teams war, werden im Bericht umgerechnet rund vier Millionen Euro angegeben. In der Vergangenheit hatten sich Maccabi Tel Aviv und Al Wasl aus Dubai mit Angeboten die Zähne ausgebissen. Sérginho bevorzugt einen Verbleib in Europa.