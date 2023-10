Nach Top-Leistung: Werders Zetterer hat „Lust auf mehr“

Michael Zetterer hat Stellung zu seinem Status als klare Nummer zwei bei Werder Bremen bezogen. Nach der 0:1-Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund am vergangenen Freitagabend sagte Werders nominelle Nummer zwei: „Dafür bin ich ja da. Ich weiß um meine Position, und ich weiß, dass die Rollen bei uns klar verteilt sind. Trotzdem ist es so, wenn man so ein Spiel wie in Dortmund hinter sich hat, macht es Lust auf mehr.“

Gegen den BVB vertrat Zetterer der verletzten Jiri Pavlenka und lieferte eine überzeugende Vorstellung. Trainer Ole Werner honoriert: „Er hat eine gute Leistung gezeigt, hat damit bestätigt, was er schon in der Vergangenheit gezeigt hat.“ Dass der 28-jährige Schlussmann Pavlenka von seinem Stammplatz verdrängen kann, ist jedoch unwahrscheinlich.