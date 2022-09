Neuer Leipzig-Trainer: Entscheidung heute?

RB Leipzig arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Trainers. Nach Informationen der ‚Bild‘ will der Bundesligist noch am heutigen Mittwoch einen Haken hinter die Suche machen. Als Favorit wird Marco Rose gehandelt, der nach seinem Aus bei Borussia Dortmund ohne Verein ist.

Laut ‚Bild‘ haben erste Gespräche mit dem 45-Jährigen stattgefunden. Leipzig gab am Morgen die Trennung von Domenico Tedesco bekannt. Gestern verlor RB zum Champions League-Auftakt mit 1:4 gegen Shakhtar Donetsk.