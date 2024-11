Benfica-Abschied: Neuer Klub für Otamendi

Nicolás Otamendi von Benfica Lissabon steht vor einem Wechsel zu River Plate. Wie der argentinische Journalist Renzo Pantich berichtet, ist für einen Transfer im Januar bereits alles „vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände“ in trockenen Tüchern.

Otamendi wurde 2022 mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister, aktuell zählt der 36-jährige Kapitän bei Benfica in der Innenverteidigung zum Stammpersonal. Seit seinem Wechsel zum FC Porto 2010 spielt Otamendi in Europa, zum Ende seiner Karriere zieht es ihn nun aber voraussichtlich wieder zurück in die Heimat. Bei River Plate steht in Marcos Acuña (33) bereits ein weiterer Weltmeister unter Vertrag.