Medien: Hertha schnappt sich Nsona

Der ebenfalls interessierte SC Freiburg geht im Rennen um Kelian Nsona (19, SM Caen) wohl leer aus. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Außenstürmer kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Nsona soll bereits in Berlin gewesen sein, die Verhandlungen um einen langfristigen Vertrag seien weit fortgeschritten.

Die Hertha soll schon im vergangenen Sommer interessiert gewesen sein, auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hatten den schnellen Rechtsfuß auf dem Zettel. Nach einem Kreuzbandriss im Juli ist Nsona in dieser Saison noch ohne Einsatz für Caen.

Zuvor war der junge Franzose in 37 Profispielen aufgelaufen, sein Vertrag beim Zweitligisten läuft im Sommer aus. In Berlin soll der mehrfache Junioren-Nationalspieler in Folge seiner schweren Verletzung behutsam zurück in den Fußballalltag geführt werden.